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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Turizm yatırımcı ve işletmecileri için erteleme çalışması

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Turizm yatırımcı ve işletmecileri için erteleme çalışması

Kamu arazilerinde bulunan turizm tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır." denildi.

Turizm yatırımcı ve işletmecileri için erteleme çalışması

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