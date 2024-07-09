Turistler de pahalı bulunca restoranlar indirime sarıldı

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RESTORANLAR son bir yılda yüzde 120 artan menü fiyatları sonrası hem yerli hem yabancı müşterilerini kaybedince işlerini canlandırmak için indirime sarıldı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl’ün Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, artan fiyatlar sonrası bir yıl içinde talep yüzde 20-30 aralığında geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri (TURYİD) Derneği Başkanı Kaya Demirer’e göre ise bu oran, segmente göre değişmekle birlikte yüzde 45-50’yi buluyor. Bir yandan artmaya devam eden maliyetlerle karşı karşıya kalan, diğer yandan azalan müşteri sayısıyla satışları düşen restoranlardan bazıları, çareyi menü fiyatlarında indirim yapmakta buldu. Ramazan Bingöl, 25 bin restoranı temsil eden TÜRES’in dün itibarıyla menüdeki bazı ürünlerde yüzde 10 indirime gittiklerini duyurdu; ayrıca, sektör geneline de bu indirime uymaları yönünde çağrı yaptı. Ancak, bu çağrıya uyan TÜRES’e üye restoranların söz konusu indirimi, menüdeki tüm ürünler için geçerli değil. İndirimi, menüdeki 10 ürün için sınırlayan da var; 15-20 ürüne çıkaran da... İndirim yapılan ürünlerden bazılarının da kahvaltılıklar, pide, lahmacun ve birkaç kebap çeşidi olduğu belirtiliyor.

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‘TİCARET BAKANI RİCA ETTİ, YAPTIK’

Bingöl, menü fiyatlarında indirim yapılmasının Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ricası üzerine geliştiğini anlattı. “Türkiye, dünyanın en pahalı yeme içme yerlerinden biri oldu. ‘Restoranlara gidilmez, çok pahalı’ algısı da oluştu. Bunu kırmak için Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile uzun bir toplantı yaptık” diyen Bingöl, “Bakan bey bu algıyı kırmak için indirim yapmamız yönünde bir ricada bulundu. Piyasa rahatlasın diye ‘TÜRES olarak başlatın, tüm sektöre yayılsın’ dedi. Biz de bunu haklı gördük. Dün itibarıyla başladık. Bu uygulamanın bütün sektöre yayılacağını düşünüyorum. Ben de kendi restoranımda indirime 15 ürünle başladım” ifadelerine yer verdi.

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AKŞAM YEMEĞİNE 100 TL İNDİRİM

Peki, menü fiyatlarında yapılan yüzde 10 indirimin vatandaşa yansıması nasıl olacak? Bingöl’ün verdiği bilgiye göre, orta segmente hitap eden bir restoranda akşam yemeği menü fiyatları, lokasyona göre değişmekle birlikte kişi başı neredeyse 1000 liraya ulaşmış durumda. 1000 liralık menüye yüzde 10 indirim yapılması da vatandaşa 100 liralık indirim yapılması anlamına geliyor. İstanbul’daki lüks restoranlarda akşam yemeği yemenin kişi başı fiyatının 10 bin TL’ye kadar çıktığını söyleyen Bingöl, “30 bin noktadan bilgi alıyorum, fiyatlar böyle. İnsanlar artık restoranlara, lokantalara gitmekten imtina ediyor. Bu da ülke ekonomisini ve sosyalleşmeyi bozuyor” diye konuştu.

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TURYİD: GERÇEKÇİ DEĞİL

Bazı restoranların menüde indirime gitmesine yönelik düşüncelerini sorduğumuz TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise, “TÜRES’in çağrı yapacağını duydum ama bize bir talep gelmedi. Girdilerin sürekli arttığı bir ekonomik düzende satış fiyatına indirim yapılması bana biraz romantik geliyor, gerçekçi gelmiyor” dedi. “Yeni siparişlerin hangi maliyetten geleceğini bilmiyoruz. Üyelerimize bunun cevabını veremeden ‘fiyatları indirin’ diyemeyiz” diyen Demirer, sorunun kökten çözümü için şu öneride bulundu: “Yüzde 10 indirim çağrısında çok, işin perakende tarafını ticaret ve hatta tarım bakanlığı ile ele alsak; tarladan ve denizden gelen ürünün bize gelene kadarki yolculuğunda fiyatları dizginlesek, biz de ‘belli bir dönem zam yapmayacağız’ mottosuyla yola çıkabilsek daha etkili olur.”

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TURİSTLER BİLE ŞİKÂYETÇİ

GEÇEN yıl restoranlara olan talebin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan yabancı turist payının, bu yıl menü fiyatlarının geldiği seviye sonrası azaldığı belirtiliyor.TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Turistler de menü fiyatlarını pahalı bulmaya başladı. Bir yere kadar pahalılık tamam ama ABD’li ve Arap turistler de pahalı bulmaya başlayınca iş değişti. Dolayısıyla bu fiyatların sürdürülebilir bir tarafı kalmadı” dedi.

Bingöl, toplam talep içinde yabancıların payının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 20 gerilediği; Arap turistlerin talebindeki düşüşün ise yüzde 40’a ulaştığı bilgisini verdi.

MÜŞTERİ KAYBI DERİNLEŞTİ: ‘YABANCIYI DA ALT SEGMENTE KAÇIRDIK’ ENDİŞESİ

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TURYİD Başkanı Kaya Demirer, “Yabancı talebi fena değil ama bu yıl için daha iyi bir beklenti içindeydik. Onlar da mı farklı yerlere, alt segmente yöneldi gibi bir endişemiz var” diye konuştu. Demirer, “Misafir kayıpları çok üst boyutlarda. Geçen sene aynı döneme göre içeri giren kişi sayısında yüzde 30-35, bazı segmentlerde yüzde 45-50’lere varan azalma var. Bu çok net ‘biz bu fiyatları karşılayamıyoruz’ mesajı var. Her segment bir alt segmente kaptırıyor müşterisini” değerlendirmesinde bulundu.