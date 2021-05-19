Turistler akın ediyor ama yok olmak üzere... “Hayatta kalamayacağız”

Dünyanın en çok turist alan yerlerinden biri olan Maldivler'in 2100'de yok olacağı tahmin ediliyor. Yükselen gelgitlerle son derece hassas konumda yer alan Maldivler'in dörtte üçünden fazlasının su altında kalacağı tahmin ediliyor.

CNBC'nin haberine göre ülkenin çevre, iklim değişikliği ve teknoloji bakanı, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede hızlı ve uyumlu hareket etmemesi halinde, Maldivler’in yüzyılın sonunda ortadan kaybolabileceğini söyledi. Aminath Shauna, çevresel zararın şu anki hızında devam etmesi halinde ülkenin 2100′e kadar tamamen yok olacaklarını söyledi ve “Hayatta kalamayacağız” dedi.

2050'YE KADAR YÜZDE 80 ETKİLENECEK

Dünya Ekonomik Forumu, 2050 yılına kadar dünyadaki insanların yüzde 80′inin iklim değişikliğinden etkileneceğini tahmin ediyor. Bu arada bilim adamları, deniz seviyelerinin 2100′e kadar 1,1 metre kadar yükselebileceğini öne sürüyorlar.

Bu tür tahminler doğru çıkarsa, ada yaşamı ile ünlü Güney Asya takımadaları en olumsuz etkilenenler arasında olabilir.

Bugün, ülkenin 1.190 adalarının yüzde 80′i deniz seviyesinden sadece bir metre yüksekte ve bu da onları özellikle yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız hale getiriyor. Shauna, adaların yüzde 90′ının sel, yüzde 97 kıyı erozyonu ve yüzde 64 seri erozyon rapor ettiğini söyledi.

Geçen yıl Maldivler, emisyonlarını yüzde 26 azaltmak ve 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmek için güncellenmiş hedefler yayınlamıştı.

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