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Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı! Bakan Karaismailoğlu, treni Ankara'dan Kars'a uğurladı

#Adil Karaismailoğlu#Doğu Ekspres#Kars
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni Ankaradan Karsa uğurladı

Turistik Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, treni Ankara’dan Kars’a uğurladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verdi. Seyahatseverlerin merakla beklediği Doğu Ekspresi, yaklaşık 21 ay sonra seferlerine yeniden başladı. Bugünkü sefer öncesi Ankara Tren Gar’ında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin Türkiye’nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni Ankaradan Karsa uğurladı

’ANKARA’DAN KARS’A UZANAN BİR SERÜVEN’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin Türkiye’nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, seferlere koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini anımsatarak, "Bugün Turistik Doğu Ekspresi’nin bu zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi’ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz. Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu’ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor. Ankara’dan Kars’a uzanan bir serüven var. Anadolu’nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi, bin 300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor ve hem vatandaşlarımıza hem de ülkemize gelen konuklarımıza eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni Ankaradan Karsa uğurladı

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Bakan Karaismailoğlu ayrıca Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

ELMADAĞ'A KADAR TRENLE SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle harekete geçen Doğu Ekspresi treniyle Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti. Vagonda gazetecilerle sohbet eden Karaismailoğlu, tren hakkında ve yapımı süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı projeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ardından vatandaşların bulunduğu kompartımanları ziyaret edip fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, Elmadağ İstasyonu'nda trenden inip yolcuları uğurladı.

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#Adil Karaismailoğlu#Doğu Ekspres#Kars

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