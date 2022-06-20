Turist sayısı Mayıs'ta yüzde 308 arttı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %308,48 oranında bir artış göstererek 3.824.555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 3.824.555 yabancı ziyaretçinin 37.602 ( 0.98% ) günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %36,67 (1.402.366 )

2-Antalya %29,87 ( 1.142.522 )

3-Edirne %9,40 ( 359.483 )

4-Muğla %8,16 ( 312.086 )

5-Artvin %3,69 ( 141.028 )

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedilmiştir.

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2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış göstererek 11 301 602 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11 301 602 yabancı ziyaretçinin 74 132 (0.66%) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %46,76 (5.284.714 )

2-Antalya %19,95 (2.254.616 )

3-Edirne %11,72 (1.324.847 )

4-Muğla %3,81 (430.829 )

5-Artvin %3,66 (413.692 )