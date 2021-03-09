Turist sayısı düşünce bu yöntemi buldular! Koronavirüse karşı ilginç uygulama

Hükümet, yeni girişimin yat turizmi geliri olarak 1.8 milyar baht (42 milyon sterlin, 58 milyon dolar) getireceğini umuyor. Hareket, salgından ağır darbe alan ülkenin mücadele eden turizm sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

BBC'nin haberine göre daha önce, Ocak ayında ülke, ziyaretçilerin karantinalarını bir golf sahasında geçirmelerine izin veren bir plan açıklamıştı. Güneydoğu Asya ülkesi büyük ölçüde turizme güveniyor. Ancak geçen yıl virüsün yayılmasını sınırlamak için turizmde kısıtlamalar kararı almıştı.

Pazartesi günü duyurulan yat karantina programı, negatif koronavirüs testi olan ziyaretçilerin zamanlarını Phuket'te bir yatta veya küçük yolcu gemisinde geçirmelerine olanak tanıyacak. Pandemi, popüler turistik destinasyondaki turist sayısının günde 40 binlerden yüzlere düşürdü.

BAZI ŞARTLARI VAR

Program, bir deneme sürüşü için kabul etmeye başladı. Programa 100 yatın dahil olması bekleniyor. Yolcuların, sıcaklık ve tansiyon gibi yaşamsal belirtilerini izleyen ve ayrıca kullanıcının konumunu GPS aracılığıyla takip eden akıllı bir bileklik takması gerekiyor.

Hükümet, cihazın denizde bile 10 km'lik bir yarıçap içinde bilgi iletebileceğini söyledi. Geçen yıl Mart ayında yabancı turistleri yasaklayan Tayland, Ekim ayından bu yana kademeli olarak sınırlarını yeniden açıyor.

Geçen hafta Tayland Turizm Bakanı, yabancıların sahil beldeleri de dahil olmak üzere popüler turistik bölgelerde karantina altına almaları için bir plan önereceğini söyledi.

Otel karantina planının Phuket, Krabi ve Chiang Mai gibi popüler illerde Nisan veya Mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

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