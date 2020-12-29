TÜRES'ten salgından etkilenen restoranlara 1 milyon lira kira yardımı

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti desteğiyle yapılacak yardım kapsamında işletme başına 2.000'er lira karşılıksız destekte bulunulacak. Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün bu zorlu sürecinde Yemeksepeti'nin esnafı desteklemesini önemsediklerini bildirdi.

Bu iş birliği çerçevesinde 500 üyeye 2.000'er lira karşılıksız kira yardımında bulunacaklarını kaydeden Bingöl, "İşletmelere katkı sağlama amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Bu sebeple Yemeksepeti'ne ve Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın'a göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl, esnafın mevcut haliyle işlerini döndürmesinin zor gözüktüğünü vurgulayan Bingöl, bu nedenle tüm paydaşlarıyla TÜRES üyelerine ve sektöre desteklerde bulunmaya devam edeceklerini anlattı. Bingöl, yeme-içme sektörünün tüm paydaşlarını ve iş birliği yaptıkları firmaları el ele verip sektörü desteklemeye davet etti.



"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SIKINTILARI HAFİFLETMEK"

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ise şirket olarak içerisinde bulundukları bu zorlu süreçte ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada, gönüllü bir şekilde, ellerinden gelen desteği sağlamaya özen gösterdiklerini bildirdi. Aydın, "Kısa süre önce açıkladığımız 20 milyon liralık 'Birlikte Daha Güçlüyüz' destek paketi kapsamında, şimdi de TÜRES üyesi 500 işletmeye 2 bin lira kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu yardımlarla işletmelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek öncelikli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.