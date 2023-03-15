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Tüpraş'tan bedelsiz kararı

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#Tüpraş#Bedelsiz Sermaye Artırımı#SPK
Tüpraştan bedelsiz kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:23

Tüpraş tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1 milyar 651 milyon 539 milyon 84 liralık bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.

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Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Tüpraş'ın mevcut 275 milyon 256 bin 514 lira olan sermayesini 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira artırarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 liraya yükseltmeyi hedefliyor.

Tüpraş KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

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#Tüpraş#Bedelsiz Sermaye Artırımı#SPK

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