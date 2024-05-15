Tüpraş’a ham madde tedariği sağlayacak

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Anlaşma ile ikinci nesil bitkisel, hayvansal atık ve kalıntı yağlar kaynaklı ham maddelerin tedariğinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yapılan yazılı açıklamada, Tiryaki Agro’nun, söz konusu proje için temizleme ve ön işleme tesisleri kurmak üzere 100 milyon dolara yakın yatırım yapmasının planlandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında Tüpraş ve Tiryaki Agro 2025’ten itibaren sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ham maddelerinin ticaretine başlamaları ve Tüpraş’ın planladığı SAF üretimine ilişkin tesisinin tamamlanmasının ardından da 10 yıl süre ile Tüpraş’a ham madde tedarik edilmesi hedefleniyor.

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Biyoekonomi, yenilenebilir biyolojik kaynakların işlenmesi ve bunun sonucunda çıkan ürünlerin gıda, yem, kimya ve enerjide kullanılarak değer yaratılmasını kapsıyor. Enerji, kimya ve tarımın kesişim kümesi bugün belirgin şekilde büyüdü, biz de buna paralel olarak endüstriyel tarım ürünlerinin tedarik zincirinde, gıda ve yem güvenliği, biyoçeşitlilik ve etkin toprak kullanımı gibi konulara da dikkat ederek, atık ve kalıntı yağlardan oluşan jet yakıtı ham maddeleri ile çeşitli biyoendüstriyel ürünlerin üretimi konusunda yatırım kararları aldık” dedi. Tiryakioğlu, “Tüpraş’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı SAF üretimi tesisi için uzun vadeli ham madde tedariği anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.