Tüm ücretlere vergi muafiyeti olmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Son dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldıSon dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldı#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
HABERLEREkonomi Haberleri

Tüm ücretlere vergi muafiyeti olmadı

#Asgari Ücret#Agi#Vergi
Tüm ücretlere vergi muafiyeti olmadı

Asgari ücretle ilgili düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi TBMM’ye sunulurken, teklifte kamuoyuna açıklanan düzenlemelerin bir kısmının olmaması dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamayla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda varılan uzlaşma gereği, tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını duyurmuştu. Ancak torba teklifle sadece asgari ücretliler için gelir ve damga vergisi istisna ediliyor. Yasa teklifi asgari ücretliden alınan vergiyi kaldırıyor. Bu nedenle asgari ücret alan çalışanlara “Asgari Geçim İndirimi” verilmeyecek. Ancak AGİ, asgari ücret dışında ücret alanlarda devam edecek. Bütün çalışanlardan gelir vergisi kaldırılsaydı, AGİ işlevsiz kalacaktı. Dolayısıyla düzenleme yapmadan kaldırılmış olacaktı.

Haberin Devamı

Teklifteki bir diğer düzenlemeyle de, BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek. Böylece mali olarak BOTAŞ’ın rahatlatılması hedefleniyor. Gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesi de sağlanıyor. eklifin gerekçesinde bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret toplantısı sonrasında tüm ücretlerden asgari ücrete kadar Gelir Vergisi alınmayacağını açıklamış ve “tarihi bir uzlaşma” ifadelerini kullanmıştı. Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, “Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Böylece, çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı” demişti.

TEKLİFTEKİ DİĞER DÜZENLEMELER

Haberin Devamı

* Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, ücretsiz veya indirimli hizmetlere ilişkin olarak toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve kurumsal kişilere gelir desteği ödemesi yapabilmesi imkânı verilecek.

* Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliği için düzenleme yapılacak. Kamu üniversite hastanelerinin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedeli, götürü bedel sözleşme tutarından düşükse, aradaki fark silinecek.

* Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi istisnası kapsamında olacak.

* Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir tesisten elde ettikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlara verilen vergi muafiyetinde sınır değiştirilecek. Üretim tesisinin kurulu gücünün maksimim 10 kw olması şartı 20 kW olarak revize edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Agi#Vergi

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat