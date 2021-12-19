Tüm ücretlere vergi muafiyeti olmadı

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Teklifteki bir diğer düzenlemeyle de, BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek. Böylece mali olarak BOTAŞ’ın rahatlatılması hedefleniyor. Gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesi de sağlanıyor. eklifin gerekçesinde bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret toplantısı sonrasında tüm ücretlerden asgari ücrete kadar Gelir Vergisi alınmayacağını açıklamış ve “tarihi bir uzlaşma” ifadelerini kullanmıştı. Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, “Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Böylece, çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı” demişti.

TEKLİFTEKİ DİĞER DÜZENLEMELER

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* Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, ücretsiz veya indirimli hizmetlere ilişkin olarak toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve kurumsal kişilere gelir desteği ödemesi yapabilmesi imkânı verilecek.

* Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliği için düzenleme yapılacak. Kamu üniversite hastanelerinin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedeli, götürü bedel sözleşme tutarından düşükse, aradaki fark silinecek.

* Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi istisnası kapsamında olacak.

* Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir tesisten elde ettikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlara verilen vergi muafiyetinde sınır değiştirilecek. Üretim tesisinin kurulu gücünün maksimim 10 kw olması şartı 20 kW olarak revize edilecek.