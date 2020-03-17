Tüm tüketicileri ilgilendiren haber! O işlem artık internetten yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde ticaret il müdürlükleri ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu başvuruların şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetine veya kaymakamlıklara bizzat gidilerek elden, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla ya da elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebilecek."