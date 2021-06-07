Kripto paralar günümüzde en çok kullanılan sanal para birimleri arasındadır. Günümüzde halen daha tartışma konusu olsalar da kullanımı artmakta ve bir yatırım aracı olarak görülmektedirler.

Tüm Kripto Para ve Sanal Para Birimleri: En Popüler Kripto Paralar ve Sanal Paralar

1) Bitcoin

2009 yılında piyasaya sürülmüş olan kripto para birimidir. Dünya'nın en ünlü kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin'in yaratıcısı ise Satoshi Nakamoto'dur. Aktif olarak kullanılan para birimlerinden olan Bitcoin en değerli kripto paradır. 2021 yılı itibari ile 1 bitcoin 55 bin dolara tekabül etmektedir. Bitcoin internet ortamında özellikle deep web de en çok kullanılan para birimidir. Herhangi bir karşılığı bulunmayan ve tamamen bağımsız olan bir para birimidir. Bitcoin para biriminin logosu ise "BTC" olarak bilinir.

2) Ethereum

Bitcoin'den sonra en değerli para birimlerindendir. Ethereum dünyanın en değerli kripto paraları arasında yer alıyor. Tamamen açık kaynak kod ile yazılmış olan Ethereum ilk kez 2015 yılında yayınlanmıştır. Ethereum C++ ve Go yazılım dilleri ile yazılmıştır Halka açık ve mining yapma imkanı da veren popüler bir kripto para birimidir. Aktif olarak geliştirilen Ethereum blockhain teknolojisi ile korunmaktadır. Blok süresi olarak en az saniyeye sahip olan kripto paralardandır.

3) Binance Coin

Binance şirketi tarafından geliştirilmiş ve oluşturulmuş olan bir coindir. En değerli coinler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Binance coin sınırlı arzı bulunan coinler arasındadır. İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. Dünya'nın en büyük kripto paralarından bir tanesi olan Binance coin ERC-20 tabanlı olan coinlerdendir. Projesi olup popüler coinler olma yolunda ilerlemektedir. Binance coin madenciliği yapılmayan bir kripto paradır. İlk gün bütün Binance coinler üretilmiştir ve yarısı da halka satılmıştır.

4) XRP

Ripple şirketi tarafından kurulmuş olan bir kripto para birimidir. XRP internet aracılığı ile para göndermek için en çok kullanılan kripto ağı olarak bilinmektedir. En değerli kripto para birimleri arasında 4. sırada yer almaktadır. Tam olarak 2021 yılı itibari ile değeri 11 dolardır. XRP ilk kez 2012 yılında kripto para piyasasına girmiştir.

5) Tether

En değerli ve en popüler kripto paralardan olan Tether 8 dolarlık bir değeri bulunmaktadır. Sınırlı arzı olan kripto paralardan bir tanesidir. Tether limited şirketi tarafından oluşturulmuş coindir. Tether 2014'ün Temmuz ayında yayınlanmıştır. İlk kurulduğu zamanlar ki adı RealCoin olsa da daha sonra adı şirket tarafından değiştirilmiştir.

6) Dogecoin

C++ dili ile oluşturulmuş bir kripto para birimidir. Sınırsız arzı bulunmaktadır. Doge coin son yıllarda popülerliğini iyice arttırmıştır. İlk başta kuruluş amacı tamamen şaka amaçlı olduğu kurucusu tarafından bildirilmiştir. Daha sonra bu coini ünlü şirket ve iş adamlarından olan Elon Musk'da desteklemiştir. Doge coin kısaca d kısaltması ile de bilinir.

7) Litecoin

En değerli coinler arasında bulunmaktadır. Litecoin 2011 yılında kurulmuştur. İlk üretildiğinde toplam da 84 milyon üretilmişti. Bitcoin'den farklı olarak daha hızlı bloklama imkanı sunmaktadır. Litecoin Charlie Lee tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana en popüler kripto para birimleri arasına yerini almayı da başarmıştır.

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