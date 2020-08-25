‘Tüm imkânlarla vatandaşımızın yanındayız’

“Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”