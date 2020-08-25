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Ekonomi
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Tüm imkânlarla vatandaşımızın yanındayız’

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‘Tüm imkânlarla vatandaşımızın yanındayız’
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından alınan kararı Twitter’dan açıkladı.

“Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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