‘Tüm içten yanmalılar yasaklansın’

2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2020’ye damga vuran koronavirüs pandemisi ve akabinde eklenen yarı iletken çip krizi ile otomotiv sektörü çalkalanmaya devam ediyor. Tarihte ilklerin yaşandığı krizler ile dolu bir dönemi yaşamaya devam eden otomotiv sektörüne çevre örgütlerinden de ciddi darbeler geliyor. Özellikle Paris İklim Anlaşması ile içten yanmalı araçlar ile ortaya çıkan emisyon değerlerini azaltmak için önemli adımlar atan ülkeler bu taahhütleri yerine getirmek için çok sıkı önlemler almaya ve alternatif yakıt yatırımlarına hız kazandırmayı sürdürüyor. İçten yanmalı otomotiv üreticilerinin merkezi konumunda yer alan Almanya’da ise yeni bir öneri gündeme geldi. Automobilewoche’nin haberine göre çevre örgütleri, “Hibritler dahil, tüm içten yanmalı araçların üretimi 2030’a kadar son bulsun!” dedi.

2030 SON TARİH

Çevre ve Doğayı Koruma Derneği (BUND), Germanwatch ve Alman Çevre Yardımı gibi çevre örgütlerinin kaleme aldığı ortak bir mektupta, Alman otomobil üreticilerini en geç 2030 yılına kadar içten yanmalı araçların üretimini ve satışını durdurmaya çağırıyor. İmzalanan bu mektuba göre, Volkswagen, Daimler ve BMW gibi üreticiler bunun yerine üretimlerini ‘verimli ve düşük tüketimli elektrikli araçlara’ yönlendirmek zorunda kalacaklar.

SALGIN ÖNAYAK OLDU

Ulaşım sektörü, özellikle karayolu trafiği, iklime zarar veren sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu gösteriliyor. Federal Çevre Ajansı’na göre 2020 yılında yayılan miktar 146 milyon tondu. Uzmanlar, bir önceki yıla göre 19 milyon ton sera gazı azaltımını kısmen korona salgını sırasında daha az hareketliliğe bağlıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Die Welt Sonntag’a verdiği demeçte, sadece benzin veya dizelle çalışan klasik fosil yakıtlı araçların süresinin önümüzdeki 15 yıl içinde dolması gerektiğini söylese de çevre derneklerinin çağırdığının aksine, CSU’lu siyasetçi sentetik yakıtlara güvenmek istediğini de ekliyor.

YENİ AB NORMLARI İLE DARBE

AVRUPA Komisyonu 2021 yılının sonunda otomobiller ve ticari araçlar için 2025 yılımdan itibaren yürürlüğe girecek yeni ve iddialı sınır değerler önereceğini belirtiyor. Bu da otomotiv endüstrisinin içten yanmalı motorları beklediklerinden önce bitirmeye zorluyor. Markalar geçişin maliyetlerinden dolayı bu gelişmeden ciddi ölçüde kaygı duyuyor. Bu da çevre derneklerinin şu anda kesinlikle aradıkları gelişme olarak değerlendiriliyor.

‘HİBRİT YATIRIMLARI DOLANDIRICILIK’

2021 yılı Almanya’da ‘Süper seçim yılı’ olarak gündemde. Karbon emisyonu azaltımı konusu en büyük seçim kozları arasında yer alıyor. Yapılan anketlere göre sandıktan koalisyon çıkacak. Angela Merkel’in partisi (CDU) oy kaybı yaşarken, Yeşiller gücünü arttırıyor. Seçim sonrasında muhtemel bir sol koalisyonda Ulaştırma Bakanı olarak görev alması ihtimaller dahilinde görülen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir Alman Auto motor und sport dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. Özdemir, “Devlet fonlarının kullanılması gerçeğiyle ilgili tek bir sorunum var. Ben buna devlet destekli iklim sahtekarlığı diyorum. Tamamen elektrikli mobilite yolunda bir geçiş olarak plug-in hibrit gerekli olduğu argümanına açığım. Ama tekerkeleri bir elektrik motorunun döndürmesi şartıyla. Torpido gözüne iki tane pil koyup elektrikli araç yaptık diyerek teşvik alınmasına taraf olamam. Araç ya elektrikle yürür ve teşvik alır bunu yapamıyorsa teşviki alamaz” diye konuştu.

MOTOSİKLETTE BEKLENTİ YÜKSEK

PANDEMİNİN gölgesinde geçen 2020 yılında bireysel ulaşıma eğilim yüzde 40 arttı, toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısı 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaşıldı. Tüketici eğilimleri ben merkezli, deneyim peşinde, bağımsız, değer odaklı, sosyal konulara duyarlı, anlık memnuniyet arayan, internet ve sosyal medyaya bağımlı şeklinde değişim gösterdi. Koronavirüs bulaşından uzak durmak isteyen yeni tüketici 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi gösterdi. Yeni trend ile birlikte hobby segmentindeki gezi odaklı motosikletlere ilgi de arttı. Geçtiğimiz yıl bu segmentte yüzde 5 büyüme yaşandı.

‘YENİLİKLERİN YILI’

Gerçekleştirilen online basın toplantısında 2021 vizyonundan bahseden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “Ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci hem de en keyifli olan motosiklete ilgi arttı. Bu dönemde en çok 700 cc üstü Hobby sınıfı ve XMAX, NMAX gibi şehir içi ulaşıma yönelik scooter modellerinin satışı gerçekleşti. Fiyat politikamız ve yürüttüğümüz kampanyalar ile sektörü büyütmeye, yeni kullanıcılar kazandırmaya devam ettik ve 11 bin 404 adet satış rakamına ulaşarak başarıyla 2020’yi kapadık. 2021 bizim için yeniliklerden besleneceğimiz, 360 derece hizmet odaklı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

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