Tüm gıdalar QR kodla izlenecek

Buna göre yaklaşık 200 tedarikçisiyle birlikte 1.550 tarla ve binlerce dönümlük üretim alanını sistemine dâhil eden ve düzenli olarak denetleyen Metro Türkiye, 430 meyve sebze çeşidinde ve toplam 8.500 adet taze sebze ve meyve ürününde dijital izlenebilirlik sistemini sunuyor. Tüketiciler, tüm taze meyve sebzelerin tarladan sofraya yolculuğunu üründeki QR kod ile takip edebilecek ve 15 farklı bilgiye erişebilecek. Metro Türkiye, kurduğu sistemle iş birliği yaptığı kooperatif ve tedarikçilerine bağlı 105 bin üreticiyi etkileyerek yerel üretimi de destekliyor.

KRİTİK BİLGİLERE ULAŞIM

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “430 çeşitte 8.500 meyve sebze ürünümüzün tamamının tabağımıza kadar olan tüm yolculuğunu, kurduğumuz denetleme ve gıda güvenliği sistemimizle sunuyoruz. Bu sayede toplumsal bilinç yaratmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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