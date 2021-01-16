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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Tüm dünyaya duyurdular! 2 otomobil devi resmen birleşti

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Tüm dünyaya duyurdular! 2 otomobil devi resmen birleşti
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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde onay alan birleşme resmen kesinleşti. Birleşmeyle oluşan yeni şirket Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında ve 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi.

Dev birleşmeye onay geldi
Dev birleşmeye onay geldi

Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

Otomobil devinden flaş karar
Otomobil devinden flaş karar

FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.

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