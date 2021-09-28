‘Tüm dünya sürdürülebilirliği konuşuyor’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Orkun Ün
Eski eşler bir araya geldiEski eşler bir araya geldi!#Damla Ersubaşı
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Tüm dünya sürdürülebilirliği konuşuyor’

#Enerji#Limak#Ali Erman Aytac
‘Tüm dünya sürdürülebilirliği konuşuyor’

Tüm dünyanın sürdürülebilirlik konusunu konuştuğunu söyleyen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Büyük sermayeli şirketlerin de ardı ardına bu ilkelerin uygulayıcısı olmayı taahhüt ettiklerini görüyoruz. ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ ile de artık enerji dahil tüm sektörlerde karbon nötr anlayışının yaygınlaşacağını görüyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, enerji tasarrufunun önemini vurgulamak ve karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. ‘ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk elektrik tedarik şirketi ve yeşil mutabakat destekleyicisi olduklarını belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi, çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması, tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sürdürülebilir bir döngü için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüketiciyi bilinçlendiren önemli projelere imza attık. Kurum içerisinde de birçok fizibilite çalışmasını yürütüyor, yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Tüm proje ve süreçlerimiz ISO standartları dışında Limak Holding sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ölçümleniyor ve yıl bazlı hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımızı planlıyoruz. Enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji tedariki başta olmak üzere doğa dostu uygulamaları müşterilerimizle paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZENDİRİCİ UYGULAMALAR

Haberin Devamı

Aytac, dünya gündeminde bu konuların da artık sıkça yer bulduğuna değinerek, “Şu an tüm dünya sürdürülebilirlik hedeflerini konuşuyor, büyük sermayeli şirketlerin de ardı ardına bu ilkelerin uygulayıcısı olmayı taahhüt ettiklerini görüyoruz. Ülkemizdeki konjonktüre baktığımızda devletimizin yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik mekanizmaları, YETA, YEK-G gibi özendirici uygulamalarının da bu konularda ciddi yol alınmasını sağladığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ ile de artık enerji dahil tüm sektörlerde karbon nötr anlayışının yaygınlaşacağını görüyoruz. Bu gelişmeler bizlere gelecek 5 yılda sektörlerin nereye doğru yol alacağını gösteriyor” dedi.

‘FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ’

Haberin Devamı

Enerjİ tasarrufu ve verimliliği alanında ‘Enerji Danışmanım Projesi’ ile vatandaşları bilinçlendirdiğini aktaran Aytac, paylaştığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi: “Yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarla ve bugüne kadar gerçekleştirdiği atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Proje ile çocukların temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebilmeleri ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmaları sağlanıyor. Daha az tüketerek sorumlu davranmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Tüm hizmet binalarında tüketilen elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. İş süreçlerini tam entegre dijital bir platforma taşıyarak kağıt ayak izini azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermeyi hedefliyoruz. Enerji, su sarfiyatı ve atıkların kademeli olarak düşürülmesini planlıyoruz. Plastik kullanımının azaltılması ve sıfıra indirgenmesi adına aksiyonlar alıyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji#Limak#Ali Erman Aytac