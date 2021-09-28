‘Tüm dünya sürdürülebilirliği konuşuyor’

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5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, enerji tasarrufunun önemini vurgulamak ve karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. ‘ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk elektrik tedarik şirketi ve yeşil mutabakat destekleyicisi olduklarını belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi, çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması, tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sürdürülebilir bir döngü için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüketiciyi bilinçlendiren önemli projelere imza attık. Kurum içerisinde de birçok fizibilite çalışmasını yürütüyor, yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Tüm proje ve süreçlerimiz ISO standartları dışında Limak Holding sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ölçümleniyor ve yıl bazlı hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımızı planlıyoruz. Enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji tedariki başta olmak üzere doğa dostu uygulamaları müşterilerimizle paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZENDİRİCİ UYGULAMALAR

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Aytac, dünya gündeminde bu konuların da artık sıkça yer bulduğuna değinerek, “Şu an tüm dünya sürdürülebilirlik hedeflerini konuşuyor, büyük sermayeli şirketlerin de ardı ardına bu ilkelerin uygulayıcısı olmayı taahhüt ettiklerini görüyoruz. Ülkemizdeki konjonktüre baktığımızda devletimizin yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik mekanizmaları, YETA, YEK-G gibi özendirici uygulamalarının da bu konularda ciddi yol alınmasını sağladığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ ile de artık enerji dahil tüm sektörlerde karbon nötr anlayışının yaygınlaşacağını görüyoruz. Bu gelişmeler bizlere gelecek 5 yılda sektörlerin nereye doğru yol alacağını gösteriyor” dedi.

‘FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ’

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Enerjİ tasarrufu ve verimliliği alanında ‘Enerji Danışmanım Projesi’ ile vatandaşları bilinçlendirdiğini aktaran Aytac, paylaştığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi: “Yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarla ve bugüne kadar gerçekleştirdiği atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Proje ile çocukların temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebilmeleri ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmaları sağlanıyor. Daha az tüketerek sorumlu davranmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Tüm hizmet binalarında tüketilen elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. İş süreçlerini tam entegre dijital bir platforma taşıyarak kağıt ayak izini azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermeyi hedefliyoruz. Enerji, su sarfiyatı ve atıkların kademeli olarak düşürülmesini planlıyoruz. Plastik kullanımının azaltılması ve sıfıra indirgenmesi adına aksiyonlar alıyoruz.”