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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Tüm dünya merakla bunu bekliyordu! 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor...

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Tüm dünya merakla bunu bekliyordu! 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor...
Salgının yayılma hızının azalmaya başlamasıyla birçok ülke bir süredir kademeli olarak önlemleri gevşetti, ülkeler arasındaki sınırlar da hafta başından itibaren yeniden açılmaya başlayacak.  Virüsün yayılma hızının kıtada azalması ve ülkeler arasındaki durumun benzerlik göstermesi dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ve Schengen ülkelerine iç sınırlardaki kısıtlamaları 15 Haziran'da kaldırmaları tavsiyesinde bulundu.
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Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri kaldırmayı sürdürürken "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte yarından itibaren büyük ölçüde son aşamaya girilecek.

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