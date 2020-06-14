AA
Son Güncelleme:
Tüm dünya merakla bunu bekliyordu! 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor...
Salgının yayılma hızının azalmaya başlamasıyla birçok ülke bir süredir kademeli olarak önlemleri gevşetti, ülkeler arasındaki sınırlar da hafta başından itibaren yeniden açılmaya başlayacak. Virüsün yayılma hızının kıtada azalması ve ülkeler arasındaki durumun benzerlik göstermesi dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ve Schengen ülkelerine iç sınırlardaki kısıtlamaları 15 Haziran'da kaldırmaları tavsiyesinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle