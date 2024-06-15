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Tüm deprem konutları 2025 sonunda teslim

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#Mehmet Özhaseki#Adıyaman#Deprem Konutları
Tüm deprem konutları 2025 sonunda teslim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

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Özhaseki, “Depremde en çok hasar gören illerimizden biri Adıyaman. Ortalama 43 bin civarında hak sahibi var. Biz de buna göre planlamamızı yaptık ve 46 bin civarında geneli konut olmak üzere geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere konutlara başladık. 8 bin kadar konut da burada teslim edildi. Her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Şu an İndere’de bulunduğumuz yerde Türkiye’de en büyük şantiyenin biri var. 16 bin 500 konutun olduğu bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor” diye konuştu.

“Son deprem büyük bir afetti. 850 bin civarında bağımsız bölüm yıkıldı yada yıkılmak üzere” diyen Bakan Özhaseki şunları söyledi:

100 MİLYAR $’LIK HASAR

“Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Şu anda bin 240 yerde şantiyelerimiz var. 100 bin civarında çelikten devam ettiğimiz köy evlerimizi yapıyoruz. 76 bin konut teslim ettik ama sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da her ay peyder pey 10 bin, 15 bin, 20 bin konut vermeye devam edeceğiz. Ve gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız” 

 

 

 

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#Mehmet Özhaseki#Adıyaman#Deprem Konutları

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