Tüm çalışanlarını şirkete hissedar yaptı

Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, “2011 yılından bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümede çalışanların emeğini çok önemli. Bu nedenle yaşadığımız büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Türe, sözlerine şöyle devam etti:

1 YIL ŞARTI BULUNUYOR

“Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Hedefimiz çok daha büyük ve biliyoruz ki artık bir hayal değil. Modanisa, ülkemizden çıkan ilk küresel online moda markası olma yolunda yürüyor. Programa dahil olmak için çalışanların, en az 1 yılını Modanisa bünyesinde doldurmuş olması ve program için belirlenen tarihte halen çalışıyor olması gerekiyor. Havuz hissesi değeri miktarı, çalışanların Modanisa’da geçirdiği süreye ve kıdeme bağlı olarak belirlenecek. Çalışanların sergilediği başarılı çalışma performansı, havuz hissesi değeri miktarından alacağı payı artıracak. Modanisa çalışanlarının havuz hissesi değerinden alacakları tutar, şirket değerindeki artış doğrultusunda artacak.”