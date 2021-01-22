Tüketiciyi yanıltan etiketlere engel

Buna göre, nar ekşisi izlenimi veren ürünlere “nar sosu” ismi verilemeyecek. Bir alkollü içkiye özgü görseller başka içkiyi işaret edemeyecek. Taslağın yönetmelik olarak yayınlanması halinde yönetmeliğin 9. maddesine şu unsurlar eklenecek:

ALKOLLÜ İÇKİYE GÖRSEL KURALI

“Nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemez ve nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi benzeri isimlerle üretilemez.”

Uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde (etil alkole katılan maddeleri ifade eder) olsa bile tersiyer bütil alkol (insan tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken madde), alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamaz. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamaz.”