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Tüketiciyi aldatanlara geçit yok! 43,7 milyon lira ceza kesildi

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#Ticaret Bakanlığı#Reklam Kurulu#Ceza
Tüketiciyi aldatanlara geçit yok 43,7 milyon lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 11:05

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketiciyi aldatan, yanıltan, eksik bilgi veren reklamlara yönelik olarak 43,7 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Reklam Kurulu, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 335 sayılı toplantısında, yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6.070.113 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1.253 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43.733.953 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 34 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Kurul'un 335 sayılı bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan ana vaat-istisna uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu ana vaat-istisna uyumsuzluklarının, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı, kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı gibi kampanyanın esaslı unsurlarına açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görülmektedir. Bu minvalde, çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulması yoluyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.

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#Ticaret Bakanlığı#Reklam Kurulu#Ceza

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