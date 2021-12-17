Tüketiciyi aldatana büyük ceza

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Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na göre 2022’de uygulanacak ceza tutarlarını yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 arttırdı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olacak tebliğ değişikliğine göre, tüketiciye yeni yılda ayıplı mal ve hizmet satanlar ile kanuna aykırı davrananlara verilecek bazı cezalar şöyle olacak: Satış veya hizmet sözleşmesini düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer almasına karşın tüketiciden ek bir bedel talep etmesi; tüketiciyle müzakere etmeden, dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan hüküm eklenmesi; vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen ancak satılık olmadığı belirtilmeden satışından kaçınılması durumlarında verilen ceza tutarı 452 liradan 615 liraya yükseltildi. Yine taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 7 gün içinde cayma hakkını ihlal edenlere verilen ceza tutarı da 615 liraya yükseltildi. Tüketicinin taksitle borçlandığı mal veya hizmet bedelinin tamamını ödemesi ya da vadesi gelmeden bir veya birden fazla taksitini ödemesi durumunda kendisine tüm faiz ve komisyon indirimlerini yapmayanlara verilen ceza tutarı 615 liraya çıkarıldı.

ETİKETSİZ ÜRÜNE CEZA

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Perakende satışa sunulan ürünlerin üzerine tarife ve fiyatını gösteren etiket koymayanlara; etiket ile kasa fiyatı arasındaki fark durumunda, etiket fiyatını uygulamayanlara verilen ceza tutarı da 615 lira oldu. Telefon başta olmak üzere uzaktan yapılan satışlarda tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını yok sayan satıcılara verilen ceza da 615 liraya çıkarıldı. Tüketici 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden vazgeçebilir. Faiz oranı sabit olarak belirlenir ve kredinin şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketicinin açık talebi olmaksızın sigorta yaptırmaya zorlanamaz. Bu hükümlere aykırı durumda kredi verenlere uygulanan ceza tutarı da yeni yılda 2 bin 282 liradan 3 bin 108 liraya yükseltildi.

KONUT BAŞINA 62 BİN TL

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Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 45 bin 728 liradan 62 bin 281 liraya çıktı. Yapı ruhsatı almadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapan müteahhitlere verilen ceza da 229 bin liradan 311 bin 425 liraya yükseldi. Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına verilen ceza tutarı da 15 bin 566 lira oldu.

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ALDATICI REKLAM

Tüketiciyi aldatan reklamlar yerel kanallarda yayınlanmışsa cezası 31 bin 136 liraya; ülke genelinde yayın yapan televizyon kanallarında ise 622 bin 853 liraya çıkarıldı. Ülke genelinde yayınlanan dergi, gazete gibi süreli yayınlardaki yanıltıcı reklamlara verilen ceza 311 bin 426; ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 155 bin 712; yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 15 bin 566 lira oldu.

TELEFON, İNTERNET VE TV ABONELERİ

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KANUNA göre tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip bulunuyor. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketicinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterli görülüyor. Satıcı veya hizmet sağlayıcı sözleşme feshi için yürürlükteki sözleşmeden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemiyor. Tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlü bulunuyor. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemiyor. Fesih bildiriminden itibaren 15 gün içinde tüketiciye ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın, ödemesi gerekiyor. Tüm bu hükümlere uymayan satıcılara verilen ceza tutarı da 452 liradan 615 liraya yükseltildi.