Tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Yunanistanın göçmenlere zulmü Çavuşoğlu: Üzüntülerini kapalı kapılar ardında söylüyorlarYunanistan'ın göçmenlere zulmü! Çavuşoğlu: Üzüntülerini kapalı kapılar ardında söylüyorlar#Mevlüt Çavuşoğlu
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLEREkonomi Haberleri

Tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza

#Ticaret Bakanlığı#Reklam Kurulu#Ceza
Tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara ilişkin 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 318’inci toplantısını video konferans yolu ile gerçekleştirdi. Toplantıda kurul 202 adet dosya hakkında değerlendirmede bulundu.

Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 adet dosyadan 186’sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken, 14 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.

Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128’i hakkında durdurma cezası, 58 dosya hakkında ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 adet dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

Gözden Kaçmasın

Kılıçdaroğlunun elektrik açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHaberi görüntüle

İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA

Görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.

Haberin Devamı

Söz konusu 55 adet dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken, 33'ü hakkında durdurma cezası, 20'si hakkında ise toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Gözden Kaçmasın

Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Reklam Kurulu#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü