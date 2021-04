Tüketiciye ‘taklide dikkat’ uyarısı

Bu konunun önemine dikkat çeken Metro Türkiye, insan sağlığını tehdit eden hileli ürünleri tespit etmek amacıyla yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü analiz çalışmalarını Ramazan’da da yineleyerek en çok tüketilen ürünlerde öncelikli olarak tamamladı. Bu kapsamda 17 ürün grubu, 137 ürün çeşidinde toplam 274 üründe 84 parametreye göre analizler yapıldı ve sadece sonuçları uygun, sağlıklı ve güvenilir ürünler raflardaki yerini aldı. Analize giden bu ürünler içerisinde Ramazan’da en çok tüketilen sucuk, köfte, sosis, salam gibi et ürünlerinden peynir, yoğurt, tereyağı, süt ürünlerinden bal, zeytinyağı, tahin, pekmez, kahve, çay gibi daha birçok gıda ürünü yer alıyor.

189 BİN ANALİZ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre 2014 yılından 2020 yılına kadar toplam 3 bin 142 ürün ile ilgili taklit ve tağşiş tespit edildi. Bakanlık verilerine göre gıdada en çok taklit ve tağşiş ise et ve et ürünleri, bitkisel yağ, margarin ve süt ve ürünlerinde yapıldı. Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Deniz Alkaç, “Tüketicilerimizin sağlığını korumak, haksız ticareti önlemek ve sürdürülebilir gıda çalışmalarını desteklemek amacıyla da gıda kalitesi ve ürün güvenliği konusunda da çalışıyoruz. Yüzde 100 gıda güvenliği hedefiyle 30 yılda 189 bin analiz gerçekleştirdik. Analiz çalışmalarımız kapsamında Ramazan ayında da en çok tüketilen ürünlerde analiz çalışmalarını öncelikli olarak tamamladık. Tüketicilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için et, bal, meyve-sebze gibi tüm gıda ürünlerinde analizlerimiz yıl boyunca da devam edecek” diye konuştu.

