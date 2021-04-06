Tüketicinin enflasyonu martta yüzde 1.08 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1.08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.18 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve oteller oldu.

Gıdadaki artış yüzde 1.13 olurken, giyim ve ayakkabı grubundaki aylık artış da yüzde 1.72 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24.85 ile ulaştırma grubunda olurken, ulaştırmayı yüzde 23.64 ile ev eşyası izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık artış da yüzde 17.44 olarak gerçekleşti. Martta en fazla fiyat artışı yüzde 61.04 ile karnabaharda olurken, sivri biberdeki artış yüzde 27.88, tavuk etindeki artış ise yüzde 9.79 oldu.

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