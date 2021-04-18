Tüketicilerin yarısından fazlası yüksek bilinçli

Farklı yaş, meslek ve gelir grubundan katılımcılarla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin, yüzde 55.8'inin yüksek bilinç düzeyinde, yüzde 44.2'sinin orta bilinç düzeyinde olduğu tespit edildi. Düşük bilinç düzeyindeki tüketicilerin oranı çok az olduğu için söz konusu gruplamada yer almadı. Yüksek bilinç düzeyinde en yüksek oranın (yüzde 30.3) 4001-6000 lira gelir grubunda olduğu görüldü. Düşük ve orta bilinç düzeyinde 2022-4000 lira aylık hane gelirine sahip olanların oranının, yüksek bilinç düzeyindeki tüketicilerin oranından daha yüksek olduğu tespit edildi.

Katılımcıların 3'te 1'inin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün vatandaşa yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olduğu görüldü. Yüzde 84.6'sının bu hizmetlerden memnun ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattının’ yüzde 66.2 ile tüketiciler tarafından en fazla bilinen hizmet olduğu ortaya çıktı. Katılımcılar, tüketicinin korunması amacıyla akıllarına ilk gelen kamu kuruluşunun ‘Tüketici Hakem Heyeti’ olduğunu belirtirken, Ticaret Bakanlığı da ikinci sırada yer aldı.

YÜZDE 30’U SORUN YAŞADI

Rapora göre, tüketicilerin yüzde 29.6'sı son bir yılda satın aldığı mal veya hizmetle ilgili sorun yaşadı. En fazla sorun yaşanan ürün grubu yüzde 36.4 ile giyim oldu. Son bir yılda satın aldığı ürüne ilişkin sorun yaşayan tüketicilerin yüzde 57.9’u çözüm için satın aldığı firma veya mağazaya, yüzde 43’ü Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Bu başvuruları yapan tüketicilerin yüzde 68.6’sının da sorunları çözümlendi.

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