AA muhabirinin, BTK verilerinden derlediği bilgiye göre, kuruma yılın birinci çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azalarak 46 bin 734'e geriledi. Geçen yıl ocak-mart döneminde kuruma 52 bin 245 şikayet ulaşmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla şikayet yüzde 50,5 ile internet servis sağlayıcılarına yönelik yapıldı. Şikayetlerin 23 bin 623'ü internet servis sağlayıcıları, 18 bin 787'si mobil, 2 bin 164'ü sabit telefon, 1943'ü uydu platformu, 217'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.

Kuruma, birinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik 1744, uydu platform hizmetlerine yönelik 457, mobil hizmetlere yönelik 230, sabit telefon hizmetlerine yönelik 185, Kablo TV hizmetlerine yönelik 167 tüketici şikayeti geldi.

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE FATURA ŞİKAYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde mobil iletişim sektöründe en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Yılın birinci çeyreği itibarıyla bu sektöre ilişkin toplam şikayetlerin yüzde 35,2'si faturalara ilişkin oldu.

İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 57,3 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.

Uydu platformu hizmetinde ise abonelik işlemlerine ilişkin şikayetler öne çıktı. Bu konudaki başvurular, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 27,5'ini kapsadı.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin ulaşırken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 63,4'ü buldu.