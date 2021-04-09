Tüketici temassız kart harcamalarını sevdi

Güvenli ve kolay bir ödeme deneyimi sunması sebebiyle tüketiciler ve iş yerleri temassızı tercih ediyor– Visa’nın gerçekleştirdiği araştırmada tüketicilerin üçte ikisi (% 65), pandemi sonrasında da temassız ödeme alternatifini tercihe etmeye devam edeceklerini söylüyor.



Avrupa’da temassız limitini yukselten 29 ülke arasında Türkiye, limiti ilk yükselten ülke oldu. Pandemi döneminde tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme beklentisi ve limitlerin de yükseltilmesi ile Türkiye’de temassız ödemeler Şubat 2021 itibarıyla bir önceki yıla göre 3 katına çıktı.



Visa, bugün yaptığı açıklama ile Covid-19 pandemisi ile beraber tüm Avrupa’da temassız limitlerinin yükseltilmesinin ardından geçen sürede bir milyar ek temassız işlem gerçekleştiğini duyurdu.

Temassız ödeme işlem adetleri, pandemi sürecinde hem tüketiciler hem de iş yerleri açısından bir kolaylık olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmesiyle önemli bir büyüme trendi yakaladı. Bu trendin kalıcı olacağına dair güçlü işaretler de bulunuyor. Visa’nın gerçekleştirdiği araştırmada tüketicilerin üçte ikisi, pandemi sonrasında da temassız ödeme alternatifini tercih etmeye devam edeceklerini söylüyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Visa kartları ile Avrupa çapında gerçekleşen 1 milyar ek temassız işleme ilişkin olarak şunları söyledi: “Türkiye, pandemi ile beraber Avrupa’da temassız ödeme limitini yükselten ilk ülke olmuştu. Ulaşılan bu rakam, Avrupa’da ve Türkiye’de, temassız ödemelerin tüketiciler ve işyerleri tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin son rakamlarına göre Şubat 2021 itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında temassız ödemelerin 3 kat artarak, aylık 204 milyon adede ulaştığını görüyoruz. Yine aynı ay itibarıyla, iş yerlerinde yüz yüze yapılan ödemeler dikkate alındığında her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı. Bu dönemde biz de Visa olarak, pandemi nedeniyle nakitle temastan kaçınan tüketiciler için harekete geçtik ve perakende sektörüyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 7000’e yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık. Aynı zamanda Visa’nın, cep telefonlarını temassız POS cihazlarına dönüştüren “Tap to Phone” teknolojisi sayesinde, KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak yenilikleri iş ortaklarımızla hayata geçirdik. Bugün paylaştığımız 1 milyar rakamı, tüketicilerin ve işyerlerinin temassız ödeme deneyimini benimsediğini gösteriyor. Temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

Küçük işletmelere destek sürüyor



Covid-19 kısıtlamalarından etkilenen küçük işletmeler, iş modellerini tüketici beklentilerine göre dönüştürerek temassız ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Temassızın yanı sıra, Avrupa genelinde e-ticaretin yükselişi de sürüyor: 15'ten fazla Avrupa ülkesinde, 2020’nin Aralık ayında, bir önceki yıla göre e-ticaret işlemlerinde %40 veya üstü bir artış gerçekleşti.



Visa, Avrupa çapında küçük işletmelerin geleceklerini güvence altına almaları ve dijital dünyaya adapte olmaları için iş ortaklarıyla ortaklarıyla beraber geniş çaplı programlar hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye’de “İşimi Yönetebiliyorum” projesi kapsamında pandemi döneminde KOBİ’lere verdiği dijitalleşme desteğini hızlandıran Visa, “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasıyla da tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor.

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