Tüketici salgında küçük esnafa döndü

REM People’ın Esnaf Barometresi Raporu’na göre tüketici salgında bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnafa yöneldi. Türkiye’de 2 milyon haneyi geçindiren küçük esnaf, salgın sürecinde sağlık uygulamaları ve sosyalekonomik tedbirlerin olumlu olduğunu düşünüyor. Küçük esnafın yüzde 29’u hala veresiye defteri tutuyor.Araştırmaya göre, nisan ayına kadar en çok talep temel gıda ve temizlik ürünlerine oldu. Mayıs itibariyle talep artışı paket su, dondurma ve gazlı/gazsız içecekler kategorisinde oldu.REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “2020 Ocak’tan itibaren her ay düzenli olarak takip ettiğimiz Esnaf Barometre Paneliyle, geleneksel kanallardaki ticaretin röntgenini çekeceğiz” dedi.