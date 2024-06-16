Tüketici Konfederasyonu’ndan tatilcilere uyarı: Kötü oteli sineye çekmeyin

Haberin Devamı

BAYRAM tatilinde umduğu hizmeti bulamayanlara tüketici avukatından “Sineye çekmeyin, şikâyet edin” çağrısı geldi. Kurban Bayramı tatili için yaklaşık 10 milyon kişi yollara çıktı. Tatilin tadını kaçıracak ihtimaller ise her zaman var. İşte bu durumlarda tüketicilerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin öneriler Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk’ten geldi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, “Tüketici öncelikle şunu bilmeli ki sözleşmesinde olmayan hiçbir ücreti ödemek zorunda değil. Örneğin siz otelle oda kahvaltı anlaştınız ama akşam size yemek verildi ya da odanıza tatlı, meyve gönderildi. Otel çıkışında bu jestlerin faturasını ödemeniz istenise ödemeyin. Çünkü sizden talep etmediğiniz bir hizmetin bedelini isteyemezler” dedi.

ŞİKÂYET EDİN

Haberin Devamı

Öztürk, otellerin ek fiyat talebiyle ilgili de, “Bu durumda ödemenizi yapın. Sonra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun. Fazla kısmı size iade etmek zorunda kalacaklar” yanıtını verdi. Tüketicinin ek fiyat talebi ya da bozuk yemek, yetersiz hijyen gibi sorunlar yaşaması durumunda da CİMER veya ilgili bakanlıklara şikâyet etmeleri gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Sineye çekmeyin. ALO 175 tüketici hattını arayın. İlgili sitelere şikâyet yazın. Düşük puan verin” diye konuştu.