Tüketici internetçilere şikayet yağdırdı

Türkiye Haberleşme Sektör Raporuna göre, bu yılın ilk 3 ayında tüketiciler Bilişim Teknolojileri Kurumu online tüketici şikâyet sistemine 92 bin 482 şikâyet geldi. Bunların yüzde 64’ünü, yaklaşık 60 bini internet şirketlerine, 24 bin 269’u ise mobil sektöre ilişkin oldu. Uydu platformlara yaklaşık 5 bin 500, sabit telefona 3 bin 100, kablo TV’ye ilişkin de 442 şikâyet geldi.

SORUN KALİTEDE

İnternet şirketlerine ilişkin 60 bin şikâyetin yaklaşık yüzde 51’i, 26 bin 184’ü hizmet kalitesinden olurken, 12 bini abonelik işlemlerinden, 7 bini faturalandırmadan, 4 bini taahütname, cayma bedelinden, 2 bin 300’ü yanlış, eksik bilgilendirmeden kaynaklandı. Mobil sektöre ilişkin yaklaşık 5 bin 400 şikâyet kapsama alanı, hizmet kalitesinden; 5 bin 100’er şikâyet de faturalandırma ve abonelik işlemlerinden şikâyet aldı. Taahhütname, cayma bedeli şikâyetleri bin 553 oldu.

TÜRKİYE’DE FATURALI

Türkiye’de mobil abonelerden faturalı ödemeyi tercih edenlerin oranı artmaya devam etti. 2020’nin ilk üç ayında faturalı tercih edenlerin oranı yüzde 62.7 iken, 2021’in aynı döneminde bu oran yüzde 66.3’e ulaştı. Ön ödemeli oranı ise yüzde 33.7’ye geriledi. Avrupa ülkelerine bakıldığında ise Fransız mobil abonelerin yüzde 94’ü faturalı ödemeyi tercih ederken, İtalyanlar yüzde 87 ile ön ödemeliyi tercih etti. Yunanistan da yüzde 62’lik oranla ön ödemeyi en çok tercih eden ikinci ülke oldu.

ARPU GELİRLERİ

2021 yılı birinci çeyreği için mobil işletmecilerin abone başına aylık geliri (ARPU) faturalıda Turkcell’in 57.1 lira olurken Vodafone’un 48.9 lira; Türk Telekom Mobil’in 43.5 lira oldu. Turkcell’in ön ödemeli ARPU’su 22.2 lira; Vodafone’un 22.1 lira ve TT Mobil 23.1 lira oldu. Bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin mobil ARPU rakamları kıyaslandığında Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 17.39 Euro iken Türkiye’de 4.55 Euro olarak hesaplandı.

'EN ÇOK HASTANE İÇİN ARADIK'

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde hem sabit hem de mobil hatlardan en sık aranan kısa numara hastane randevu, ALO 182 hattı oldu. Sabitten aramalarda bu hatta ortalama kalma süresi 4 dakika 25 saniye olurken; ALO Zabıta/Büyükşehir hattı olan ALO 153’te 3 dakika 26 saniye; elektrik arıza ALO 186’da 2 dakika 13 saniyelik kalma süresiyle üçüncü sırada yer aldı. 112 İmdat hattında ortalama kalış süresi 45 saniye, 155 polis imdatta 1 dakika 26 saniye oldu. Sabit telefonlardan abonelerin arama süresi 2020 yılının ilk çeyreğinde 43 dakika iken, bu yılın aynı döneminde 9 dakika azalışla 34 dakikaya düştü.

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