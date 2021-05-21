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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Tüketici güven endeksi açıklandı

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Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,6 düşüşle 77,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Nisanda 80,2 olan endeks, mayısta 77,3'e düştü.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 64 iken mayısta yüzde 3,8 azalarak 61,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 81'di, bu ay yüzde 5,5 azalışla 76,6 olarak belirlendi.

Nisanda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 iken mayısta yüzde 4,9 gerileyerek 78,8 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 92,2 seviyesindeydi. Endeks, bu ay yüzde 0,7 azalışla 92,2 olarak kayıtlara geçti.

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