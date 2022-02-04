Tüketici enflasyonu yüzde 48.69 oldu

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Tüketici ile üretici enflasyonu arasındaki fark 44.84 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla en fazla artış yüzde 68.89 ile ulaştırmada oldu.

Ulaştırmayı yüzde 55.61 ile gıda grubu ve yüzde 54.53 ile de ev eşyası grubu izledi. Aylık bazda ise ocak ayında en yüksek artış yüzde 21.90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, konut yüzde 18.91, ev eşyası grubu da yüzde 12.82 oranında arttı. Gıda grubundaki artış ise yüzde 10.90 oldu.

TÜİK verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışı yüzde 69.97 oldu. Elektrikteki artışı yüzde 54.74 ile patlıcan izledi. Dolmalık biber yüzde 54.27, salatalık yüzde 45.81 arttı. Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41.99 ile kabak, yüzde 37.74 ile puding, yüzde 37.57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36.33 ile bira, yüzde 35.56 ile rakı, yüzde 32.94 ile domates ve yüzde 32.12 ile metro ücreti yer aldı.