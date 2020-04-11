Tüketici davalarına korona ayarı

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne dün eklenen geçici maddeyle toplantılar ve bazı süreler durduruldu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan maddede “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla” denilerek bazı süreler ertelendi. Buna göre tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan dönemi için durduruldu. Bu tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma süresine dahil edildi. Tüketici hakem heyetlerinin toplantıları da 30 Nisan’a kadar ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürenin bitimine, durma tarihi itibariyle, 15 gün ve daha az kalmışsa bu süreler 1 Mayıs’tan başlamak üzere 15 gün uzamış sayıldı. Tüketiciler korona günlerinde de satıcılarla yaşadıkları sorunlar nedeniyle tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine sorunlar iletilebiliyor. Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ile bazı durumlarda 12 ay içinde taraflar arasındaki sorunun çözümünü karara bağlaması gerekiyor.