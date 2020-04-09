Tui’ye 1.8 milyar Euro kredi

Bankalar Tui’nin yeniden faaliyetlerini sürdürmesi için bir milyar 800 milyon Euro krediye onay verdiler. Tui yönetimi geçiş dönemi için ihtiyaç duyulan paranın bulunduğunu açıklarken, koronavirüs krizi esnasında kriz sonrası yapacakları operasyonlara yönelik çalışmalara başlayacaklarını da bildirdi. Dünya devi turizm şirketi, birçok ülkenin uçuşları tamamen yasaklaması nedeniyle faaliyetlerini 30 Nisan’a kadar tamamen durdurmuştu. Tui bünyesinde 70 bin kişi çalışırken, geçen yıl şirket 19 milyar Euro ciroya ulaşmıştı. Kriz nedeniyle Tui’de çalışanlar için kısa çalışma sistemine geçilmişti. Türk turizmi açısından da önemli yer alan Tui, Türkiye’ye en çok turist taşıyan seyahat şirketlerinin başında geliyor.