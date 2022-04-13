TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı

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TÜİK, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Endeks 2021 yılının aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

Şubat ayında ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ, YÜZDE 36,5 ARTTI

Şubat ayında ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 arttı.

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Şubat ayında ithalat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 152,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2022 Şubat ayında 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 124,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,5 artarak, 2022 Şubat ayında 143,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi de yüzde 1,0 azalarak, 2022 Şubat ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 101,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2022 Şubat ayında 107,8 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8 puan azalarak, 2022 Şubat ayında 76,3 oldu.