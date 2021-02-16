TÜİK Başkanlığı’nda görev değişimi

TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekâleten atandı.1978’de Yozgat’ta doğan Dosdoğru, 2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı’nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017’de de başkan yardımcılığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.