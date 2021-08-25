TÜGİAD ile TOBB’dan ‘dijital ve yeşil’ işbirliği

Görüşmede, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda TÜGİAD ile TOBB arasında iş birliği kararı alınırken ortak teknoloji merkezinin kurulması içinde ilk adımlar atıldı.

AKTİF KULLANACAĞIZ

Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’nin teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda olması gerektiğine inandıklarının altını çizen Çevikel, “TÜGİAD olarak dijital dönüşüm yolunda yazılım ve programcılıkta ülkemizin pazar payını büyütmek için teknoloji şirketleri ve Start-up’ların en yakın destekçisiyiz” dedi. TOBB tarafından ABD’nin Chicago kentinde açılan Türkiye Ticaret Merkezi’nin de dijital dönüşüm kapsamında çok önemli olduğunu da vurgulayan Çevikel, “Biz de TÜGİAD olarak, bu merkezi daha aktif kullanarak ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz. Teknoloji Geliştirme Merkezi konusunda da TÜGİAD ve TOBB arasında TOBB Üniversitesi’ni de kapsayacak şekilde kapsamlı bir iş birliğini de hayata geçireceğiz” dedi. Avrupa Birliği’nin 1 milyar Euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Projesi’nin de iş dünyası için hayati önemde olduğunu da vurgulayan Çevikel, “TOBB ile birlikte de geleceğimizi belirleyecek bu alanda birlikte projelere imza atacağız” dedi.

2009’dan beri kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi için TOBB bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu kurulmasına öncülük ederek bir ilke imza attığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Uzun yıllardır kadın ve genç girişimcilerimizin desteklenmesi noktasında kurullarımız vasıtasıyla büyük işlere imza attık ve atıyoruz. Bu anlamda TÜGİAD’ın Genel Başkanın kadın olması, benim için son derece önemli. O nedenle TÜGİAD ile her türlü iş birliğine açığız. Bu detay, benim için çok önemli olduğu için görüşmemiz de çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Ayrıca bu görüşme vesilesiyle ortak teknoloji merkezi kurulması için ilk adımları da atmış olduk. Hayırlara vesile olsun” açıklamasını yaptı.

‘ORTAK ADIMLAR ATACAĞIZ’

TÜGİAD’ın yürüttüğü çalışmaları ve gündemine aldığı projeleri yakından takip ve takdir ettiğini de kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “TÜGİAD gibi güçlü iş dünyası kuruluşlarının sağladıkları katma değerler, bize muazzam zaman kazandırıyor. Yakın zamanda bir tam gün daha TÜGİAD ile görüşme yapacağız, fikir alışverişinde bulunacağız. Böylece dijital dönüşüm yol haritasında aynı ekip içinde daha sağlam adımlar atacağız. Özellikle dijital dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve kadın girişimciler konularında TÜGİAD ile ortak adımlar atacağız” dedi.

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