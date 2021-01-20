TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, başvuruda, 'Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.' şartı aranıyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ