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Ekonomi
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak

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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak
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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, başvuruda, 'Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.' şartı aranıyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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