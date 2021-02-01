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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 6 personel alacak
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Ar-Ge personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Lisans Bölümleri, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olma şartının arandığı personel alımları için ilgililer 22.02.2021 tarihine kadar başvurabilirler.
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