TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 6 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Lisans Bölümleri, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olma şartının arandığı personel alımları için ilgililer 22.02.2021 tarihine kadar başvurabilirler.

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