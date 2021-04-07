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Ekonomi
Haber Giriş: 07.04.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak

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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.  İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.tubitak.gov.tr)  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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