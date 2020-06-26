TÜBİTAK MAM test ve analiz hizmetlerinde 5 kıtaya ulaştı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 2014'te dünyaya açılmaya başlayan TÜBİTAK MAM, yurt dışında sunduğu test ve analiz hizmet portföyünü genişletti.

TÜBİTAK MAM, test ve analiz hizmeti sunduğu kıta sayısını Yeni Zelanda’dan gelen taleple Okyanusya dahil 5'e, ülke sayısını ise 43’e çıkardı. TÜBİTAK MAM, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile de Antarktika kıtasında bilimsel çalışmalar yapıyor.

Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısıyla 1330 analiz çeşitliliği, bu analizlerden akredite 357 analizle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu özel nitelikli test ve analizleri gerçekleştiren TÜBİTAK MAM, yurt dışına döviz ve bilgi akışının önlenmesine katkı sağlıyor.

TÜBİTAK MAM bunun yanı sıra, merkezin uluslararası bilinirliğini arttırarak yurt dışından talepler almaya devam ediyor. Son yıllarda yurt dışından ve yurt içinden tıbbi cihaz/tıbbi malzeme ve benzeri ürünlerde biyouyumluluk testlerine talep arttı. Bu testlere Türkiye'de ilk olarak 2011'de TÜBİTAK MAM'da başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ortaya çıkan güçlüklere rağmen test/analiz hizmetlerine ara verilmedi. Özellikle salgınla mücadele kapsamında maske, dezenfektan ve kişisel koruyucu ekipmanlar gibi medikal malzemelerin biyouyumluluk test başvuruları kabul edilerek hızlı bir şekilde test ve analizleri tamamlandı.

Bu kapsamda aralarında son günlerde tanıtımı yapılan yerli solunum cihazı ürünü dahil olmak üzere 10 farklı firmaya ait 4 maske, 8 dezenfektan ve 1 solunum cihazı parçası olmak üzere toplam 13 ürün test edilerek medikal cihaz firmalarının ihtiyaçlarına cevap verildi.