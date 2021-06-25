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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

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TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için üniversite lisans bölümlerinin; İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olma şartları aranıyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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