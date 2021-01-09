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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge Personeli alıyor
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge Personeli alıyor. TÜBİTAK personel alımı ilanına ilişkin detaylar ve başvuru şartları Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer aldı.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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