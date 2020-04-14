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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

TÜBİTAK 99 personel alacak

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TÜBİTAK 99 personel alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek. 

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