TÜBİTAK 99 personel alacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.