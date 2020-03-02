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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK 95 personel alacak

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TÜBİTAK 95 personel alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alımı yapacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 95 AR-GE personeli istihdam edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.

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