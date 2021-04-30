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TUBİTAK 70 proje personeli alıyor
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesine ilandaki pozisyonlara belirtilen mezuniyet alanlarına göre personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre iş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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