TÜBİTAK 23 yeni personel alacak

TÜBİTAK 23 AR-GE personeli alacağını Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden duyurdu. TÜBİTAK AR-GE personeli alım ilanına son başvuru tarihi 27 Ocak olarak duyuruldu.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.