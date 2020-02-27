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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK 15 personel alacak

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TÜBİTAK 15 personel alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek. Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak. 

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